Выяснилось, что 60% заражений произошло при температуре от 5 до 15 градусов тепла.

Стало известно, при какой температуре коронавирус распространяется лучше всего. О ней узнали китайские учёные, пишет агентство Синьхуа.

Специалисты провели анализ 3,75 миллионов подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 185 государствах в период с 21 января по 6 мая.

Оказалось, что 60% заражений произошло при температуре от 5 до 15 градусов тепла. 73,8% случаев произошли в странах, где абсолютная влажность варьируется от трех до десяти граммов на кубический метр воздуха. Учёные пришли к выводу, что лучше всего COVID-19 распространяется в средних широтах.

Ранее синоптики рассказали, когда установится жара, "убивающая" коронавирус.