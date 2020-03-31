Специалисты рассказали о влиянии жары на инфекцию.

Синоптики рассказали, когда установится жара, "убивающая" коронавирус. Инфекция плохо реагирует на жаркую и сухую погоду, которая "тормозит" распространение COVID-19. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд журналистам "РИА Новостей". По информации от эксперта, жаркая погода обычно устанавливается на юге европейской части РФ в начале июня. На больше части страны ее стоит ждать в июле

Будут отдельные дни в июне и в мае 21-23 градуса, но только отдельные дни прокомментировал спикер

Представитель МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов рассказал "РИА Новостям", что для большей части российских городов именно июль станет самым жарким месяцем в году. В этот месяц средняя температура будет на один или два градуса выше климатической нормы. В Школе системной биологии GMU (США) Анча Баранова пояснила, что инфекция коронавируса "портится" из-за того, что на жаре капли высыхают. Она напомнила, что в жарких условиях инфекция может сохраняться на поверхностях не более трех часов. За это время она успеет заразить гораздо меньше людей. Однако это положение не коснется закрытых помещений.

Там, где кондиционеры, вирус будет выживать. Я только говорю про открытый воздух прокомментировала специалист

Инфекционист: "Тепло не оказывает на коронавирус ожидаемого влияния".