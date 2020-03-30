Инфекционист: "Тепло не оказывает на коронавирус ожидаемого влияния"

Пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется, граждан просят соблюдать режим самоизоляции.

Теплые выходные в Петербурге сменились заморозками: ночью столбики термометров опускались до -6 градусов, а днем показатели варьируются от +1 до -1 градуса. Многих при этом волнует вопрос, влияет ли погода на распространение коронавируса.

Врач-инфекционист Анастасия Холодная рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", что рассчитывать на чудодейственность мороза, равно как и тепла, не стоит. Как влияет холод на распространение инфекции неизвестно, но и тепло не оказывает ожидаемого эффекта.

Пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется, граждан просят соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики ОРВИ.

Фото: Piter.TV