Доктор Комаровский перечислил главные мифы о коронавирусе

Врач рассказал, что народные методы не помогут вылечиться от COVID-19.

Доктор Евгений Комаровский перечислил главные мифы о коронавирусе. Ролик медик опубликован на собственном YouTube-канале. Специалист заметил, что находится "в эпицентре" вопросов, поэтому получает все легенды о заражении одним из первых.

В первую очередь врач напомнил, что ранее люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы, так как боялись инфицироваться через заказы и продукты в магазинах. Далее появились мифы о том, что вирус был распространен на Земле инопланетянами или китайскими спецслужбами.

Сейчас, к сожалению, надо признать, что основное количество мифов связано с жуткими экспертами по лечению. То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза…Сейчас главная беда состоит в том, что должна быть в государстве информационная политика. Надо людям терпеливо каждый день на всех каналах рассказывать и повторять элементарные вещи: чего бояться, чего не бояться, куда идти. Евгений Комаровский, врач

Эксперт уточнил, что сейчас люди начинают верить в народные методы лечения COVID-19. Он привел в пример закапывание морковного сока в ноздри. Вылечившийся "таким образом" человек начал писать блог о методе, который помогает от коронавируса. Хотя на самом деле он выздоровел благодаря защитной системе своего организма.

Доктор Комаровский попросил не покупать рекламируемые им товары.

Видео: YT / Доктор Комаровский