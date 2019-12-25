Врач напомнил, что зараженные с потерей обоняния не могут распознать запах газа, дыма или испорченных продуктов.

Доктор Евгений Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при COVID-19. Об этом медицинский специалист сообщил подписчикам на своем YouTube-канале. По данным эксперта, существуют две угрозы, связанные с временным лишением обоняния. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал на своем YouTube-канале две опасности, подстерегающие больных с потерей обоняния при COVID-19.

Есть две ситуации, когда отсутствие обоняния реально угрожает нашей жизни. Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов Евгений Комаровский, врач

Второй опасностью медик назвал то, что при потере обоняния человек не способен распознать запах дыма или газа. Врач добавил, что за этим вопросом нужно особенно внимательно следить во время отопительного сезона. Он призвал регулярно проверять датчики дыма и газа, а также газовое оборудование.

Комаровский назвал эффективный способ упростить жизнь больных коронавирусом.