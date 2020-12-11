Врач рассказал, как организм будет реагировать на повторную встречу с инфекцией.

Евгений Комаровский назвал два сценария при повторном заражении коронавирусом. Об этом медик сообщил в собственном аккаунте в Instagram. По словам специалиста, во второй раз реакция организма на инфекцию будет зависеть от наличия и числа сформированных антител.

Если встреча с вирусом произошла, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела, то, скорее всего, болезнь не разовьется вообще Евгений Комаровский, врач

Эксперт добавил, что если в организме больше нет циркуляции антител, то организму понадобится время для того, чтобы распознать патоген. Однако он все равно сохраняет клетки памяти. Это позволит сформировать антитела к COVID-19 быстрее, чем в первый раз. При этом само заражение будет протекать в более легкой форме.

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Фото: YouTube/Доктор Комаровский