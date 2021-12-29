Орловский губернатор повторно заболел COVID-19

Андрей Клычков будет выполнять обязанности главы региона в онлайн-режиме.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заболел коронавирусом. Такое заявление чиновник сделал в собственном аккаунте в социальной сети Instagram. Спикер добавил, что на этот раз переносил заболевание легче, так как ранее прошел вакцинацию. При этом он все равно уходит на режим самоизоляции.

Ближайшее время проведу на самоизоляции дома, заболел коронавирусом. После вакцинации вирус переносится значительно легче. Есть небольшая температура, но в целом чувствую себя хорошо. Андрей Клычков, глава Орловской области

Чиновник рассказал подписчикам во время прямого эфира о том, что положительный ПЦР-тест на ковид пришел практически всем членам его семьи. Исключением стали только двое старших сыновей, у которых коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вся семья находится дома на самоизоляции. Пациенты переносят заражение в легкой форме. Губернатор продолжит выполнять свои рабочие обязанности в удаленном формате работы.

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Фото и видео: Instagram /

