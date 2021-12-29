Сергей Еремин рассказал о повторном инфицировании ковидом.

Мэр Красноярска повторно заболел COVID-19. Об этом чиновник рассказал своим подписчикам в Instagram-аккаунте. Сергей Еремин заметил, что впервые подхватил коронавирусную инфекцию в октябре 2020 года. Тогда положительный результат ПЦР-теста пришел ему, а также его старшей дочери. В тот период мужчина чувствовал себя хорошо. Он провел изоляцию вместе с семьей.

Ну что, друзья, у меня ковид... Я пять дней назад пошел на ревакцинацию, сделал первый компонент прививки, но вчера сдаю анализ - он оказался положительный. Сергей Еремин, глава Красноярска

Мэр добавил, что его пример напоминает россиянам о том, что ученые еще не разработали 100% защиты от ковида, но при этом прививка помогает легче перенести инфекцию. Еремин добавил, что эпидемиологическая обстановка в городе находится под контролем. Чиновник уже имеет опыт управления процессами онлайн.

Фото и видео: Instagram / @eremin__krsk