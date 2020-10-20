Сергей Еремин заразился инфекцией вместе со старшей дочерью.

Мэр Красноярска заразился коронавирусом. Об этом Сергей Еремин рассказал в собственном Instagram-аккаунте. По словам чиновника, положительный результат на наличие инфекции в организме также выявлен у его старшей дочери.

Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих Сергей Еремин, глава Красноярска

По словам главы города, он чувствует себя нормально и находится вместе с семьей на самоизоляции. Ему приходится перезваниваться с родными в разных комнатах.

Согласно информации от Роспотребнадзора Красноярского края, к понедельнику 19 октября по региону было выявлено 23 194 случая заражения COVID-19.

Собянин назвал невозможным введение комендантского часа в Москве.

Видео: Instagram / eremin__krsk