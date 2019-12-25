Собянин назвал невозможным введение комендантского часа в Москве

Надо найти путь для прерывания цепочек распространения вируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал невозможным введение комендантского часа в столице и прочих жёстких мер для борьбы с пандемией коронавируса. Заявление появилось в блоге градоначальника.

Он отметил, что ограничивать передвижение москвичей по городу не будут, как и запрещать въезд в город и выезд из него. Собянин подчеркнул, что на данный момент оптимальная стратегия — нечто среднее между полным закрытием предприятий и отказом от ограничений.

Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы. Сергей Собянин, мэр Москвы

По его словам, при этом надо найти путь для прерывания цепочек распространения вируса.

Ранее Собянин изменил правила подачи данных о сотрудниках на удаленке.

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