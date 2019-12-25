Если график работника сменный, это следует указать отдельно.

Мэр Москвы Сергей Собянин изменил правила подачи данных о сотрудниках на удаленке. Теперь компании могут не подавать списки с информацией о переведённых на дистанционную работу работниках, если в них нет изменений.

Отмечается, что если появились изменения в составе состава удалённых сотрудников, то о них следует сообщать в мэрию в тот же день.

Если график работника сменный или он чередует удалёнку с очным присутствием, то это следует указать в отправляемых отчётах.

Ранее мы писали, что власти Москвы изменят дорожные камеры для штрафов за нарушение изоляции.

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