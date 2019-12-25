Стоимость работ по модернизации передвижных камер - 98,1 миллионов рублей.

Власти Москвы изменят дорожные камеры для штрафов за нарушение изоляции. Об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на тендер на сайте госзакупок.

В техническом задании прописано, что победитель должен был усовершенствовать 59 микроавтобусов — на их крыше установлены камеры фиксации. После этого видеофиксация должна регистрировать 64 вида правонарушений вместо нынешних 14. Среди них есть "нарушение режима самоизоляции в режиме карантина".

Стоимость работ по модернизации передвижных камер - 98,1 миллионов рублей. Крайний срок выполнения - до 25 декабря.

Стационарные камеры уже обладают способностью фиксировать нарушения карантина по коронавирусу.

Ранее мы писали, что из-за COVID-19 в бары и ночные клубы Москвы будут пускать по QR-коду.

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