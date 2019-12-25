Из-за COVID-19 в бары и ночные клубы Москвы будут пускать по QR-коду

За отказ от использования систем заведения будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Из-за COVID-19 в бары, ночные клубы и на дискотеки Москвы будут пускать по QR-коду. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Мера будет действовать с 19 октября по 1 ноября. Теперь для попадания в развлекательное заведение, которое работает с 00:00 до шести утра, нужно зарегистрировать номер телефона. Посетитель должен сканировать QR-код или отправить СМС на короткий номер 7377.

Отмечается, что эксперимент решили провести после консультаций чиновников мэрии с представителями развлекательной индустрии.

Собянин отметил, что сама по себе регистрация не помешает распространению вируса, однако она поможет оперативнее отследить круг контактов, если в заведении находился заражённый.

Можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19. Сергей Собянин, мэр Москвы

За отказ от использования систем заведения будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 13 754 новых случая заражения коронавирусом.

Фото: pixabay.com