За сутки от коронавируса в России излечилось 8 392 человека.

В России зафиксировано 13 754 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 354 163 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 3 942. Далее идут Санкт-Петербург — 638, Московская область — 439, Ростовская область — 281, Нижегородская область — 281.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 392 человека. За весь период — 1 048 097.

За минувшие сутки скончалось 286 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 23 491 человек.

Отмечается, что у 24,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее патологоанатом показала, что коронавирус делает с органами человека.

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