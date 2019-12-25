Патологоанатом показала, что коронавирус делает с органами человека

Средний возраст умерших от коронавируса — около 50 лет.

Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина показала, что коронавирус делает с органами человека. Сюжет показал телеканал "Россия-1".

По её словам, новая коронавирусная инфекция в первую очередь поражает лёгкие человека.

Появляется массивный отек. Людмила Гришина, главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска

Она подчеркнула, что среди дальнейших последствий - нарушение микроциркуляции. Это приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол.

В результате, заявила Гришина, стандартный размер лёгких 350 грамм может вырасти в результате осложнений до двух килограммов. Также COVID-19 приводит к закупориванию лёгочной артерии.

Врач отметила, что средний возраст умерших от коронавируса — около 50 лет. Однако сейчас увеличилось количество и молодых жертв инфекции.

Ранее Роспотребнадзор оценил возможность наступления третьей волны коронавируса.

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