Роспотребнадзор оценил возможность наступления третьей волны коронавируса

Говорить о третьей волне пока рано.

В среду, 14 октября, начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия в интервью "Фонтанке" отметила, что о возможности наступления третьей волны пока никто не знает.

У инфекционных заболеваний цикличный характер: за подъемом идет спад, фазы наступают через различный промежуток времени. Учитывая, что о болезни узнали в декабре прошлого года, судить о цикличности еще трудно.

Ранее мы писали, что еженедельный прирост госпитализаций с коронавирусом в Петербурге составляет 17%.

Фото: Piter.TV