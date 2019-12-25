Роспотребнадзор оценил возможность наступления третьей волны коронавируса

В среду, 14 октября, начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия в интервью "Фонтанке" отметила, что о возможности наступления третьей волны пока никто не знает.
У инфекционных заболеваний цикличный характер: за подъемом идет спад, фазы наступают через различный промежуток времени. Учитывая, что о болезни узнали в декабре прошлого года, судить о цикличности еще трудно.
Ранее мы писали, что еженедельный прирост госпитализаций с коронавирусом в Петербурге составляет 17%.
Фото: Piter.TV
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