Еженедельный прирост госпитализаций с коронавирусом в Петербурге составляет 17%

Ежедневно в среднем госпитализируют 269 пациентов.

В среду, 14 октября, стало известно, что процент госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией остается на среднем уровне в Петербурге. Об этом рассказал руководитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Каждый день в среднем госпитализируют по 269 человек с подтвержденным COVID-19. По словам руководителя ведомства, "цифры колеблются в районе трехсот". Специалист отметил, что о резком всплеске госпитализаций пока никто не говорит, однако нарастание все же есть. Средней прирост пациентов в средней и тяжелой форме за неделю составляет 17%.

Ранее мы писали, что вторая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург 14 октября.

Фото: Piter.TV