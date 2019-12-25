Вторая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург 14 октября

Речь идет о препарате "Спутник V".

В среду, 14 октября, в Петербург поступила еще одна партия российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в комитете по здравоохранению, в город в партии будет 400 доз.

Вакцину распределят среди медицинских работников, которые находятся в группе риска и нуждаются в защите. Первая партия поступила месяц назад, ее произвели медработникам больницы Боткина и городской больницы №40. Отметим, что вакцинация является добровольной. Такое желание изъявили около 22,4 тысяч медицинских работников.

Ранее мы писали, что клинические исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор" проведут в Петербурге.

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