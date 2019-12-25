Клинические исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор" проведут в Петербурге

В планах провести два исследования.

Роспотребнадзор определился с городами, где будут проходить пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор". В списке регионов оказался и Петербург.

Вакцина центра "Вектор" называется "ЭпиВакКорона". В планах специалистов провести два исследования. Одно с участием 150 человек старше 60 лет. Второе – многоцентровое с участием 30 тысяч добровольцев.

Помимо Петербурга, испытания пройдут в Новосибирской области, Москве, Алтайском крае. Набор добровольцев еще не начался.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риск повторного заражения коронавирусом.

Фото: Piter.TV