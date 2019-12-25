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В Роспотребнадзоре оценили риск повторного заражения коронавирусом
Сегодня, 15:04
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lesjasap

В Роспотребнадзоре оценили риск повторного заражения коронавирусом

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Анна Попова рассказала о самом безопасном методе профилактики заражения коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила риск повторного заражения коронавирусом. Об этом чиновница рассказала в интервью для журналистов "Российской газеты". Эксперт уточнила, что полученный после перенесенного заражения иммунитет действует также, как и медицинская вакцина.

У нас до сих пор нет достоверно подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом. Все описанные случаи, а их шесть, — за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница отметила, что самым надежным и безопасным способом профилактики и защиты от коронавируса является прививка. От заражения инфекцией у пациента могут возникнуть осложнения, некоторые - в тяжелой форме. Также существует риск отдаленных последствий.

Попова считает, что говорить о новой волне коронавируса не стоит.

Фото: Kremlin.ru

Теги: анна попова, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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