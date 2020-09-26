Анна Попова рассказала, почему в РФ растет число новых инфицированных.

В Роспотребнадзоре назвали причину роста случаев коронавируса в России. Об этом в сюжете телеканала "Россия 1" под названием "Опасный вирус. Вакцины" заявила глава ведомства Анна Попова. Чиновница выступила в качестве эксперта в журналистском материале Наили Аскер-заде.

Мы наблюдаем рост, начался он с последних чисел августа. Сегодняшние риски – связаны с наступлением холодного времени года, а именно, сезона острых респираторных вирусных инфекций Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница заметила, что в первую очередь рост инфекционных пациентов с COVID-19 связан с несоблюдением мер профилактики. Перед специалистами первостепенной задачей является вернуться "к настороженности, а не страху" перед распространением коронавируса.

В "Векторе" назвали срок появления антител к коронавирусу после прививки.

Видео: YT / Россия 24