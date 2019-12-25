Как оказалось, сейчас в стране действительно фиксируют рост случаев коронавируса, но он объясняется началом респираторного сезона.

В понедельник, 21 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила распространение COVID-19 в России. Соответствующее заявление она сделала по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге".

Как оказалось, в России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Глава Роспотребнадзора пояснила, что это связано с началом респираторного сезона.

Также Попова отметила, что пока в России не стоит ждать повторных ограничений из-за пандемии.

Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса.