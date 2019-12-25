Ринат Максютов рассказал о формировании достаточного уровня антител после вакцинации.

В "Векторе" назвали срок появления антител к коронавирусу после прививки. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал генеральный директор центра ринат Максютов. Эксперт стал приглашенным гостем в фильме журналистки Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины".

На 14-е сутки уже формируется детектируемый уровень антител. Но при этом защитный титр антител формируется уже после второй иммунизации, интервал между ними 21 сутки, примерно через неделю, через две недели после второй иммунизации Ринат Максютов, глава "Вектора"

Напомним, что ранее стало известно о том, что Минздрав России занимается регистрацией российской вакцины против коронавируса, которую разработали специалисты "Вектора" от Роспотребнадзора. Регистрация может быть завершена к 15 октября.

Глава "Вектора" рассказал, когда надо вакцинироваться от коронавируса повторно.

Фото: Instagram/nailya_askerzade