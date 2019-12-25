Вакцина обеспечивает иммунитет от коронавируса на полгода.

В третьем этапе испытаний вакцины "Вектора" примут участие три тысячи человек. С заявлением выступил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра Александр Рыжиков в прямом эфире на своей странице в Instagram. Об этом пишет ТАСС.

Будут приглашены для исследования не менее 3 тысяч добровольцев. Александр Рыжиков, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"

Он отметил, что вакцина обеспечивает иммунитет от коронавируса на полгода, а не на всю жизнь.

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