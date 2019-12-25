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В третьем этапе испытаний вакцины "Вектора" примут участие три тысячи человек
Сегодня, 14:28
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matveyvn

В третьем этапе испытаний вакцины "Вектора" примут участие три тысячи человек

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Вакцина обеспечивает иммунитет от коронавируса на полгода.

В третьем этапе испытаний вакцины "Вектора" примут участие три тысячи человек. С заявлением выступил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра Александр Рыжиков в прямом эфире на своей странице в Instagram. Об этом пишет ТАСС.

Будут приглашены для исследования не менее 3 тысяч добровольцев.

Александр Рыжиков, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"

Он отметил, что вакцина обеспечивает иммунитет от коронавируса на полгода, а не на всю жизнь.

Ранее стало известно, как россияне могут попасть на закрытый курорт.

Теги: вакцина от коронавируса, вектор, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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