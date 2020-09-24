Глава "Вектора" рассказал, когда надо вакцинироваться от коронавируса повторно. Об этом генеральный директор научного медицинского центра Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде для фильма "Опасный вирус. Вакцины". Фрагмент программы ведущая опубликовала в собственном аккаунте в Instagram.
После цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще чем раз в три года
Ринат Максютов, глава "Вектора"
Напомним, что ранее стало известно о том, что после вакцины от коронавируса пациентам может в дальнейшем потребоваться ревакцинация.
Вакцину "Вектора" от коронавируса планируют зарегистрировать к 15 октября.
Видео: Instagram / nailya_askerzade
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