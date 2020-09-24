Ревакцинация будет происходить не чаще, чем раз в три года.

Глава "Вектора" рассказал, когда надо вакцинироваться от коронавируса повторно. Об этом генеральный директор научного медицинского центра Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде для фильма "Опасный вирус. Вакцины". Фрагмент программы ведущая опубликовала в собственном аккаунте в Instagram.

После цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще чем раз в три года Ринат Максютов, глава "Вектора"

Напомним, что ранее стало известно о том, что после вакцины от коронавируса пациентам может в дальнейшем потребоваться ревакцинация.

Вакцину "Вектора" от коронавируса планируют зарегистрировать к 15 октября.

Видео: Instagram / nailya_askerzade