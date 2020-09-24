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Глава "Вектора" рассказал, когда надо вакцинироваться от коронавируса повторно

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Ревакцинация будет происходить не чаще, чем раз в три года.

Глава "Вектора" рассказал, когда надо вакцинироваться от коронавируса повторно. Об этом генеральный директор научного медицинского центра  Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде для фильма "Опасный вирус. Вакцины". Фрагмент программы ведущая опубликовала в собственном аккаунте в Instagram. 

После цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще чем раз в три года

Ринат Максютов, глава "Вектора" 

Напомним, что ранее стало известно о том, что после вакцины от коронавируса пациентам может в дальнейшем потребоваться ревакцинация.

Вакцину "Вектора" от коронавируса планируют зарегистрировать к 15 октября.

Видео: Instagram / nailya_askerzade

Теги: вакцина, вектор, ринат максютов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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