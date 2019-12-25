Вакцину "Вектора" от коронавируса планируют зарегистрировать к 15 октября

Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования.

Вакцину научного центра "Вектор" от коронавируса планируют зарегистрировать к 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Минздрав хочет завершить регистрацию препарата "ЭпиВакКорона" к 15 октября.

Отмечается, что после регистрации клинические испытания будут продолжены. Они перейдут на стадию, когда вакцину будут вводить гражданам старше 60 лет, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования. Выборка составит 5000 человек разного возраста.

Ранее Минздрав разрешил провести клинические испытания третьей вакцины от коронавируса.

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