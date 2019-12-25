Минздрав разрешил провести клинические испытания третьей вакцины от коронавируса

Это цельновирионная инактивированная вакцина.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что Минздрав разрешил проведение испытаний третьей вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Известно, что соответствующее лекарства разработали в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Эта вакцина является цельновирионной инактивированной. В таких лекарствах используются искусственно ослабленные вирусы, которые не способны вызвать заболевание.

Испытания пройдут в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Ранее мы сообщали о том, что коечный фонд под коронавирусных больных в России заполнен на 81%.