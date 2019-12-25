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Коечный фонд под коронавирусных больных в России заполнен на 81%
Сегодня, 10:34
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matveyvn

Коечный фонд под коронавирусных больных в России заполнен на 81%

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Чиновники отметили, что ситуация находится в штатном режиме.

Коечный фонд под коронавирусных больных в России заполнен на 81%. Об этом пишет газета Известия со ссылкой на министерство здравоохранения.

Чиновники отметили, что ситуация находится в штатном режиме, так как прирост новых случаев коронавируса был ожидаем.

Коечный фонд для больных коронавирусом в медицинских учреждениях составляет 126,2 тысяч мест. По словам представителей Минздрава, именно он позволил действовать адекватно в условиях постоянного прироста заразившихся.

Ранее были перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.

Фото: pixabay.com

Теги: здравоохранение, коечный фонд, коронавирус, медицина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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