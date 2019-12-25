Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России вновь более 6 тысяч инфицированных коронавирусом.

В России за сутки выявлено более 6,2 тысяч новых случаев коронавируса.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро вторника 22 сентября в России официально подтверждено 6 215 новых случаев коронавируса. Из них у 1 559 человек (25,1%) вирус протекает без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%

3. Калужская область, Чувашская Республика, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%

Распределение по субъектам

1. Москва 980

2. Санкт-Петербург 211

3. Ростовская область 181

4. Московская область 172

5. Нижегородская область 157

6. Воронежская область 149

7. Ставропольский край 145

8. Ульяновская область 125

9. Кемеровская область 124

10. Свердловская область 121

11. Ханты-Мансийский АО 118

12. Самарская область 112

13. Саратовская область 105

14. Красноярский край 102

15. Оренбургская область 100

16. Волгоградская область 98

17. Краснодарский край 96

18. Пензенская область 93

19. Удмуртская Республика 85

20. Республика Дагестан 83

21. Архангельская область 81

22. Республика Коми 79

23. Республика Крым 79

24. Алтайский край 78

25. Челябинская область 77

26. Иркутская область 75

27. Мурманская область 72

28. Пермский край 72

29. Омская область 69

30. Ямало-Ненецкий АО 68

31. Приморский край 68

32. Кировская область 67

33. Карачаево-Черкесская Республика 66

34. Республика Бурятия 66

35. Республика Саха (Якутия) 66

36. Республика Калмыкия 62

37. Тюменская область 61

38. Новосибирская область 61

39. Томская область 61

40. Забайкальский край 61

41. Хабаровский край 61

42. Ленинградская область 56

43. Белгородская область 54

44. Орловская область 52

45. Брянская область 48

46. Ярославская область 48

47. Республика Ингушетия 48

48. Вологодская область 45

49. Астраханская область 45

50. Ивановская область 44

51. Сахалинская область 44

52. Кабардино-Балкарская Республика 43

53. Магаданская область 43

54. Республика Тыва 40

55. Тамбовская область 38

56. Рязанская область 36

57. Республика Башкортостан 35

58. Владимирская область 34

59. Тверская область 34

60. Калининградская область 34

61. Республика Хакасия 34

62. Липецкая область 33

63. Республика Северная Осетия 33

64. Республика Мордовия 33

65. Новгородская область 32

66. Республика Алтай 32

67. Костромская область 31

68. Тульская область 31

69. Курская область 29

70. Амурская область 29

71. Чувашская Республика 28

72. Курганская область 28

73. г. Севастополь 27

74. Камчатский край 25

75. Калужская область 24

76. Псковская область 24

77. Республика Адыгея 23

78. Республика Татарстан 23

79. Республика Марий Эл 22

80. Республика Карелия 15

81. Еврейская АО 15

82. Смоленская область 12

83. Чеченская Республика 4



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 115 810 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 917 949 человек, за сутки +5 976. Скончалось пациентов с подтвержденным коронавирусом 19 649 человека, за сутки умерло 160 человек.

Ранее: Статистика по коронавирусу на понедельник 21 сентября

Фото: pixabay