Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса в России за сутки

Заболеваемость коронавирусом в России с наступлением осени стала расти.

В Росси за сутки зафиксировано снова свыше 6 тысяч новых случаев коронавирусой инфекции.

ИЦК сообщает, что на утро понедельника 21 сентября в России выявлено 6 196 новых случая коронавируса в 84 регионах, в том числе бессимптомных 1 589 (25,6%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Смоленская область 0,2%

3. Москва, Московская область, Курская область, Чувашская Республика, Тульская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика 0,3%

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 915

2. Санкт-Петербург 209

3. Московская область 193

4. Ростовская область 177

5. Нижегородская область 162

6. Воронежская область 160

7. Ставропольский край 140

8. Кемеровская область 130

9. Ульяновская область 124

10. Свердловская область 123

11. Самарская область 112

12. Саратовская область 102

13. Красноярский край 101

14. Оренбургская область 100

15. Ханты-Мансийский АО 98

16. Архангельская область 97

17. Волгоградская область 95

18. Краснодарский край 92

19. Пензенская область 92

20. Республика Дагестан 85

21. Удмуртская Республика 81

22. Республика Крым 79

23. Республика Алтай 78

24. Республика Коми 76

25. Мурманская область 75

26. Республика Калмыкия 73

27. Алтайский край 73

28. Приморский край 71

29. Пермский край 70

30. Иркутская область 69

31. Кировская область 68

32. Челябинская область 68

33. Республика Бурятия 67

34. Республика Саха (Якутия) 67

35. Хабаровский край 66

36. Карачаево-Черкесская Республика 65

37. Тюменская область 65

38. Ямало-Ненецкий АО 65

39. Томская область 59

40. Омская область 58

41. Забайкальский край 58

42. Новосибирская область 55

43. Брянская область 52

44. Ленинградская область 52

45. Белгородская область 51

46. Орловская область 51

47. Ярославская область 50

48. Астраханская область 49

49. Республика Ингушетия 46

50. Калужская область 45

51. Ивановская область 43

52. Вологодская область 43

53. Кабардино-Балкарская Республика 42

54. Псковская область 39

55. Тамбовская область 38

56. Республика Тыва 38

57. Магаданская область 38

58. Костромская область 37

59. Рязанская область 35

60. Тверская область 35

61. Республика Башкортостан 35

62. Республика Хакасия 35

63. Республика Северная Осетия 34

64. Владимирская область 32

65. Липецкая область 32

66. Тульская область 32

67. Калининградская область 32

68. Республика Мордовия 32

69. Амурская область 32

70. Новгородская область 29

71. Сахалинская область 28

72. г.Севастополь 27

73. Курская область 26

74. Курганская область 26

75. Республика Адыгея 25

76. Чувашская Республика 25

77. Республика Татарстан 24

78. Камчатский край 22

79. Республика Марий Эл 21

80. Республика Карелия 17

81. Смоленская область 15

82. Еврейская АО 11

83. Чеченская Республика 6

84. Чукотский АО 1



В Российской Федерации нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 1 109 595 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 911 973 пациентов (за сутки +2 616). Скончались за все время 19 489 человек (за сутки +71).

Ранее: Статистика по коронавирусу на 18 сентября

Фото:pixabay