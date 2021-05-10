В Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом

За сутки COVID-19 в городе заболели более 3 тыс. человек.

В Петербурге за прошедшие сутки коронавирусом заразились 3155 человек. При этом насчитывается за это время 11 тыс. 171 выздоровевших. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие 24 часа в городе умерли от коронавируса 65 пациентов с COVID-19.

В целом по России за сутки выявили 79 тыс. 863 случая заражения коронавирусом, выздоровели более 149 тыс. пациентов, а скончались – 744.

Ранее мы сообщали, что семилетний мальчик после нападения лабрадора попал в реанимацию.

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