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Семилетний мальчик после нападения лабрадора попал в реанимацию
Сегодня, 14:14
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Семилетний мальчик после нападения лабрадора попал в реанимацию

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Инцидент произошел в Гатчинском районе Ленобласти.

Ребенок, на которого в Гатчинском районе Ленобласти напал лабрадор, попал в реанимацию. У семилетнего петербуржца диагностировали переломом темени и виска, в больницу мальчик поступил с рваными ранами головы, плеча, рук и ног. Об этом сообщает 47news.

Отмечается, что ребенка уже прооперировали и перевели в детский клинический центр Раухфуса. Инцидент произошел накануне на улице Заречной в городе Коммунаре Ленобласти.

Мальчик приехал туда с двумя бабушками. Мальчик гулял вдоль забора соседей пока одна бабушка ходила за покупками, а другая сидела в машине. В результате на ребенка напал лабрадор. Бабушка, которая сидела в машине, ребенка у собаки отбила.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге увеличилось число краж и преступлений против представителей власти, но уменьшилось число грабежей. 

Фото: pixabay 

Теги: лабрадор покусал мальчика, реанимация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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