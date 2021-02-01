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В Петербурге увеличилось число краж и преступлений против власти, но уменьшилось число грабежей
Сегодня, 13:28
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В Петербурге увеличилось число краж и преступлений против власти, но уменьшилось число грабежей

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Всего в 2021 году городские суды рассмотрели более миллиона дел и материалов.

В 2021 году суды Петербурга рассмотрели более миллиона дел и материалов. Стало известно, что в городе выросло число краж. Для сравнения, в 2021 году было 3635 дел, а в 2020 году – 3079. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Увеличилось также число преступлений против представителей власти – 339 дел в 2021 году против 281 дела в 2020 году. Однако в Петербурге сократилось число грабежей. В 2021 году насчитывается 713 дел, а в 2020 году – 848. В общей сложности было осуждено более 10 тысяч человек, в том числе 174 несовершеннолетних.

В 2021 году было рассмотрено порядка 5 тыс. ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Удовлетворено было из них 4,2 тыс. ходатайств. В Петербурге суды рассмотрели около 45 тыс. дел об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали, что петербуржцев предупредили о резком похолодании. 

Фото: pixabay 

Теги: грабежи, кражи в петербурге, петербургские суды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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