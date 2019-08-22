Петербуржцев предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в европейской части России ожидается похолодание. Об этом сообщает "РИА Новости".
По его словам, к резкому похолоданию приведет антициклон, который сформирует ультраполярное вторжение.
Существенное изменение погоды начнется 9 марта. Воздушные массы будут перемещаться по ультраполярной траектории (ультраполярное вторжение).
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра
Воздушные массы будут перемещаться с северо-востока. Так, в ночь на 9 марта в Петербурге температура воздуха может опуститься до -15 градусов.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Пулково отменили около полсотни рейсов 6 марта.
Фото: Piter.TV
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