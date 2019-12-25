В Петербурге растет заболеваемость ковидом

Сейчас у горожан есть шанс без очередей в спокойном режиме пройти ревакцинацию.

За минувшие сутки в Петербурге коронавирус обнаружили у 364 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 16 июля.

В стационары доставили еще 97 зараженных, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Ушли из жизни девять больных.

Отметим, что в городе растет число зараженных пятый день подряд. Увеличилось не только количество госпитализаций, но и летальных исходов.

Ранее стало известно, петербуржцы теряют иммунитет к ковиду. Сейчас он менее 30 процентов. Как отметил глава Комздрава по Петербургу Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети "ВКонтакте", сейчас у горожан есть шанс без очередей в спокойном режиме пройти ревакцинацию (если предыдущая вакцинация проведена более полугода назад) или вакцинацию от коронавирусной инфекции в случае, если ранее они не прививались. В городе для этого есть все необходимое.

Напоминаю, что особенно важна вакцинация для групп риска - людей старше 60 лет и всех, кто страдает хроническими заболеваниями. Своевременно сделанная прививка защитит от тяжёлого течения заболевания и поможет сохранить жизнь. Дмитрий Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Ранее на Piter.tv: в ВОЗ сообщили о расширении процесса передачи инфекций от животных человеку в Африке.

Фото: Piter.tv