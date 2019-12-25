В ВОЗ сообщили о расширении процесса передачи инфекций от животных человеку в Африке

Матшидисо Моэти объяснила причины распространения "животных" инфекций по региону.

Во Всемирной организации по здравоохранению сообщили о расширении процесса передачи инфекций от животных человеку в Африке. Этот процесс происходит на протяжении последних десяти лет. Соответствующими данными с журналистами во время регионального брифинга поделилась глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

Количество вспышек зоонозных заболеваний в Африке за период 2012-2022 годов увеличилось на 63% по сравнению с предыдущим десятилетием. Матшидисо Моэти, глава африканского бюро ВОЗ

Матшидисо Моэти напомнила о том, что наиболее распространенной инфекцией, которая передается в Африке от животных к человеку,остается лихорадка Эбола. Следующей в списке находится оспа обезьян. В ВОЗ полагают, что активное распространение инфекционных заболеваний связано с тем, что на континенте население растет еще быстрее, чем в остальных частях Земли. Из-за этого увеличивается спрос на продукты питания, в том числе - животного происхождения. От недостаточно тщательной обработки пищи вместе с ней в организм человека попадают болезнетворные возбудители.

Глава ВОЗ призвал вернуть маски для защиты от коронавируса во всем мире.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization African Region