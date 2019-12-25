Петербуржцы теряют иммунитет к ковиду. Сейчас он менее 30%

Если первично были привиты 3,2 млн человек, то на ревакцинацию пришли всего 360 тысяч петербуржцев.

В Петербурге снижается коллективный иммунитет, это вызывает опасения. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По словам Мотовилова, уровень коллективного иммунитета складывается из количества привитых и переболевших. Эти цифры в Петербурге на пике превышали 80%. Сейчас иммунитет снижается и составляет менее 30%.

Он отметил, что по статистике лишь немного более 10% привитых вернулись на повторную вакцинацию. И если первично были привиты 3,2 млн человек, то на ревакцинацию пришли всего 360 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv

