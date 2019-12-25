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Петербуржцы теряют иммунитет к ковиду. Сейчас он менее 30%
Сегодня, 22:26
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Петербуржцы теряют иммунитет к ковиду. Сейчас он менее 30%

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Если первично были привиты 3,2 млн человек, то на ревакцинацию пришли всего 360 тысяч петербуржцев.

В Петербурге снижается коллективный иммунитет, это вызывает опасения. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По словам Мотовилова, уровень коллективного иммунитета складывается из количества привитых и переболевших. Эти цифры в Петербурге на пике превышали 80%. Сейчас иммунитет снижается и составляет менее 30%.

Он отметил, что по статистике лишь немного более 10% привитых вернулись на повторную вакцинацию. И если первично были привиты 3,2 млн человек, то на ревакцинацию пришли всего 360 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: ковид, коллективный иммунитет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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