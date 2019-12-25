Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки официально подтверждено 5 905 случаев инфицирования в 84 регионах.

В России за стуки выявлено чуть менее 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро пятницы 18 сентября в России зафиксировано 5 905 случаев инфицирования в 84 регионах. Из них бессимптомные 1 446 (24,5%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Московская область, Смоленская область 0,2%

3. Москва, Чувашская Республика, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 805

2. Санкт-Петербург 206

3. Ростовская область 172

4. Московская область 165

5. Нижегородская область 161

6. Ставропольский край 140

7. Свердловская область 129

8. Кемеровская область 128

9. Воронежская область 123

10. Самарская область 123

11. Ульяновская область 120

12. Саратовская область 107

13. Архангельская область 103

14. Красноярский край 103

15. Оренбургская область 99

16. Пензенская область 99

17. Волгоградская область 97

18. Краснодарский край 92

19. Республика Дагестан 84

20. Ханты-Мансийский АО 81

21. Иркутская область 81

22. Республика Крым 78

23. Мурманская область 76

24. Приморский край 71

25. Хабаровский край 68

26. Республика Коми 67

27. Удмуртская Республика 67

28. Кировская область 67

29. Пермский край 67

30. Республика Саха (Якутия) 67

31. Алтайский край 66

32. Республика Алтай 65

33. Карачаево-Черкесская Республика 63

34. Томская область 62

35. Республика Калмыкия 61

36. Челябинская область 61

37. Республика Бурятия 60

38. Тюменская область 59

39. Ямало-Ненецкий АО 59

40. Омская область 52

41. Забайкальский край 52

42. Орловская область 51

43. Белгородская область 49

44. Новосибирская область 49

45. Брянская область 48

46. Калужская область 48

47. Ярославская область 47

48. Астраханская область 47

49. Республика Ингушетия 45

50. Ленинградская область 44

51. Вологодская область 43

52. Кабардино-Балкарская Республика 43

53. Ивановская область 42

54. Республика Тыва 36

55. Тамбовская область 35

56. Рязанская область 34

57. Республика Карелия 34

58. Владимирская область 33

59. Курская область 33

60. Республика Северная Осетия 33

61. Республика Башкортостан 33

62. Амурская область 33

63. Магаданская область 33

64. Костромская область 32

65. Липецкая область 32

66. Республика Мордовия 32

67. Республика Хакасия 32

68. Тульская область 31

69. Калининградская область 31

70. Сахалинская область 29

71. Тверская область 28

72. Новгородская область 28

73. Курганская область 28

74. Псковская область 27

75. Республика Татарстан 26

76. Чувашская Республика 26

77. Камчатский край 25

78. г. Севастополь 24

79. Республика Адыгея 23

80. Республика Марий Эл 21

81. Смоленская область 14

82. Еврейская АО 9

83. Чеченская Республика 7

84. Чукотский АО 1



В Российской Федерации нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 1 091 186 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 901 207 человек, за сутки +5 339. Скончались с начала эпидемии 19 195 человек, за сутки +134 летальных исхода.

Ранее: Статистика по коронавирусу в регионах на 17 сентября

Фото:pixabay

