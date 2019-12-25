Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса в России за сутки

За сутки в России выявлено 5 762 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

В России за сутки зафиксировано более 5,7 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро четверга 17 сентября в России подтверждено 5 762 новых случая инфицирования коронавирусом в 83 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%



2. Смоленская область 0,1%



3. Московская область, Чеченская Республика 0,2%

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 730



2. Санкт-Петербург 211



3. Московская область 177



4. Ростовская область 171



5. Нижегородская область 166



6. Ставропольский край 138



7. Свердловская область 126



8. Самарская область 125



9. Ульяновская область 125



10. Кемеровская область 125



11. Воронежская область 115



12. Саратовская область 107



13. Оренбургская область 101



14. Красноярский край 101



15. Волгоградская область 98



16. Пензенская область 97



17. Краснодарский край 93



18. Республика Дагестан 85



19. Архангельская область 83



20. Иркутская область 77



21. Ханты-Мансийский АО 76



22. Республика Крым 75



23. Мурманская область 73



24. Челябинская область 72



25. Удмуртская Республика 70



26. Республика Коми 69



27. Республика Саха (Якутия) 69



28. Приморский край 68



29. Пермский край 67



30. Карачаево-Черкесская Республика 65



31. Алтайский край 64



32. Республика Калмыкия 63



33. Кировская область 62



34. Ямало-Ненецкий АО 62



35. Хабаровский край 61



36. Тюменская область 57



37. Томская область 53



38. Забайкальский край 52



39. Республика Ингушетия 49



40. Брянская область 48



41. Орловская область 48



42. Астраханская область 48



43. Омская область 48



44. Белгородская область 47



45. Костромская область 47



46. Новосибирская область 47



47. Ярославская область 46



48. Ленинградская область 46



49. Вологодская область 45



50. Магаданская область 45



51. Ивановская область 44



52. Республика Бурятия 44



53. Кабардино-Балкарская Республика 41



54. Республика Алтай 41



55. Калужская область 40



56. Республика Карелия 39



57. Липецкая область 34



58. Тамбовская область 33



59. Калининградская область 33



60. Республика Тыва 33



61. Сахалинская область 33



62. Владимирская область 32



63. Курская область 32



64. Тульская область 32



65. Республика Северная Осетия 32



66. Рязанская область 31



67. Республика Башкортостан 31



68. Республика Мордовия 31



69. Республика Хакасия 31



70. Новгородская область 30



71. Курганская область 30



72. Псковская область 29



73. Амурская область 28



74. Камчатский край 28



75. Чувашская Республика 27



76. Тверская область 24



77. Республика Татарстан 23



78. Республика Адыгея 20



79. Республика Марий Эл 20



80. г.Севастополь 20



81. Смоленская область 9



82. Еврейская АО 9



83. Чеченская Республика 5



С начала эпидемии в России зафиксировано 1 085 281 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 895 868 человек (за сутки +5 754). Летальных исходов у пациентов с коронавирусом зафиксировано за весь период 19 061 случаев, за сутки скончались 144 человека.

Сегодня ранее:Анна Нетребко находится в больнице с коронавирусной пневмонией

Фото:pixabay