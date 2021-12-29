За сутки в России выявили более 74 тысяч случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 657 человек, накануне – 681.

За минувшие сутки в России выявили 74 692 случая заболевания COVID-19 – на 6 883 больше, чем днем ранее (67 809). Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (19 856), Санкт-Петербурге (10 581) и Московской области (6 709). Госпитализировано по России 12 226 человек. Всего за пандемию по состоянию на 26 января выявлено 11 315 801 случай заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончался 657 человек, что на 24 меньше, чем накануне. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (74), Санкт-Петербурге (54) и Подмосковье (31). Всего с начала пандемии умерло 328 105 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 28 197 (днем ранее – 26 404), за весь период пандемии – 10 099 937. Коллективный иммунитет в России составляет 64,4%

Ранее Минздрав РФ выпустил памятку для больных COVID-19 в легкой форме.

Фото: Piter.tv