Минздрав выпустил памятку для больных COVID-19 в легкой форме

Среди ключевых рекомендаций – регулярное проветривание помещений и наблюдение за состоянием здоровья.

Министерство здравоохранения России подготовило памятку для граждан с бессимптомной и легкой формой течения COVID-19. Перечень наставлений опубликован на официальном сайте ведомства.

Непривитым и не болевшим коронавирусом следует оставаться дома при появлении любых симптомов ОРВИ, даже если ПЦР-тест показал отрицательный результат, следует из памятки. Кроме того, таким людям необходимо обратиться в службу "122" (единый телефонный номер для вопросов по COVID-19) или кол-центр поликлиники для консультации с медработником.

Привитым или переболевшим ковидом гражданам, у которых есть симптомы ОРВИ, при сохранении температуры выше 38 градусов на протяжении более двух сток необходимо позвонить по номеру 122, а при ухудшении состояния – в скорую помощь.

Также среди ключевых рекомендаций – регулярное проветривание помещений, наблюдение за состоянием здоровья, в том числе при помощи пульсоксиметра. Также в Минздраве напомнили о недопустимости самолечения с помощью антибиотиков. Их может назначать только врач.

Ранее в ведомстве сообщили, что на данный момент в России к аппаратам искусственной вентиляции легких остаются подключенными около 3,5 тысячи пациентов с COVID-19.

Фото: Минздрав России