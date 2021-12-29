Мурашко: на ИВЛ находятся почти 3,5 тысячи пациентов с COVID-19

Из общего числа госпитализированных в тяжелом состоянии находятся 12,7% пациентов.

На данный момент в России к аппаратам искусственной вентиляции легких остаются подключенными около 3,5 тысячи пациентов с COVID-19. Об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Глава Минздрава уточнил, из общего числа госпитализированных в тяжелом состоянии находятся 12,7% пациентов.

На ИВЛ сегодня находятся почти 3,5 тысячи пациентов, динамика в целом незначительно положительная, на три процента, но самое главное в этой ситуации – сегодня мы не видим роста числа этих пациентов. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Министр добавил, для обеспечения повышенной готовности в России развернуто более 160 тысяч коек для ковид-больных. Резерв составляет почти 30%.

Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в стране наблюдается во всех возрастных группах.

Видео: Правительство РФ