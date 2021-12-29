Попова: рост заболеваемости COVID-19 в России наблюдается во всех возрастных группах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что рост заболеваемости COVID-19 по стране наблюдается во всех возрастных группах. На прошедшей неделе эксперты зафиксировали максимальное увеличение числа новых пациентов среди подростков 15-17 лет, а также взрослого населения от 30 до 49 лет. Такой информацией чиновница поделилась с коллегами в рамках заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при участии правительства РФ.
Самая активная, высоко контактирующая часть населения, безусловно, в первую очередь реагирует на эту эпидситуацию и вовлекается в нее.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Правительство упростило закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.
Фото и видео: Правительство РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все