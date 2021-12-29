Правительство упростило закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

Нововведения в том числе касаются и лекарства "Золгенсма".

Правительство упростило правила закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Так, Фонд "Круг добра" сможет приобретать необходимые препараты сразу же после регистрации в России до их поступления на отечественный рынок. Об этом заявил в ходе совещания кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что нововведения в том числе касаются и лекарства "Золгенсма" – самого дорогого лекарства в мире для лечения СМА. В декабре 2021 года завершились процедуры, необходимые для его официального применения на территории РФ, отметил премьер.

Теперь фонд поможет быстрее предоставлять детям этот и другие препараты. Важно не допустить задержек с поставками, особенно в случаях, когда терапия должна быть непрерывной или когда ее нужно начать как можно скорее. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава кабмина добавил, на 2022 год в федеральном бюджете на помощь серьезно больным детям предусмотрено почти 80 миллиардов рублей, что примерно на треть больше, чем годом ранее.

Ранее основатель компании компании Amazon Джефф Безос вложил три миллиарда долларов в разработку "лекарства от смерти".

Видео: Правительство РФ