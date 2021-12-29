За сутки в России выявили почти 89 тысяч случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 665 человек, накануне – 657.

За минувшие сутки в России выявили 88 816 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 74 692 (+14 124). Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (26 586), Санкт-Петербурге (11 808) и Московской области (7 182). Госпитализировано по России 12 807. Всего за пандемию по состоянию на 27 января выявлено 11 404 617 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончался 665 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (72), Санкт-Петербурге (64) и Подмосковье (34). Всего с начала пандемии умерло 328 770 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 29 754 (днем ранее – 28 197), за весь период пандемии – 10 129 691. Коллективный иммунитет в России составляет 64,4%

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о превышении уровня госпитализаций с COVID-19 в 35 регионах.

Фото: Piter.tv