Анна Попова считает, что говорить о новой волне коронавируса не стоит. Об этом глава Роспотребнадзора заявила в интервью журналисту Наиле Аскер-заде, в сюжете для телеканала "Россия-24". По словам чиновницы, процесс распространения инфекции продолжается с весны 2020 года.
Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Эксперт добавила, что введенные меры профилактики заражения в России эффективны, если их соблюдать. Это поможет избежать введения новых ограничений.
Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса.
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