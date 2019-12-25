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Попова считает, что говорить о новой волне коронавируса не стоит
Сегодня, 12:29
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lesjasap

Попова считает, что говорить о новой волне коронавируса не стоит

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В Роспотребнадзоре объяснили, что в России не завершился эпидпроцесс.

Анна Попова считает, что говорить о новой волне коронавируса не стоит. Об этом глава Роспотребнадзора заявила в интервью журналисту Наиле Аскер-заде, в сюжете для телеканала "Россия-24". По словам чиновницы, процесс распространения инфекции продолжается с весны 2020 года.

Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт добавила, что введенные меры профилактики заражения в России эффективны, если их соблюдать. Это поможет избежать введения новых ограничений.

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса.

Теги: анна попова, вторая волна, новая волна, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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