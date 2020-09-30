Вакцинация населения от COVID-19 будет добровольной.

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире НТВ.

Клинические исследования закончились буквально сегодня на "Векторе". Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она отметила, что вакцинация населения от COVID-19 будет добровольной. При этом она может быть необходима, если гражданин подвержен повышенному риску в связи с профессиональной деятельностью.

Ранее глава Роспотребнадзора оценила возможность ограничений из-за коронавируса. Она рассказала, что в шести из восьми федеральных округов не наблюдается резкого всплеска заболеваемости коронавирусом, поэтому оснований для введения ограничений нет.

Видео: YouTube / НТВ