Глава Роспотребнадзора оценила возможность ограничений из-за коронавируса

При этом значительный прирост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Центральном федеральном округе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность введения ограничений из-за коронавируса. Её слова приводит агентство "РИА Новости".

Она рассказала, что в шести из восьми федеральных округов не наблюдается резкого всплеска заболеваемости коронавирусом, поэтому оснований для введения ограничений нет.

При этом значительный прирост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Центральном федеральном округе.

Попова заявила, что необходимо строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали причину роста случаев коронавируса в России.

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