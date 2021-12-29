Мэр Новокузнецка назвал антипрививочников "средневековой теменью"

Сергей Кузнецов призвал прививаться от ковида.

Глава Новокузнецка назвал антипрививочников "средневековой теменью". Такое мнение чиновник высказал в эфире местного телеканала НовоТВ в рамках программы "Утро с мэром". Сергей Кузнецов оценил позицию граждан, сомневающихся в полезности прививок для профилактики заражения ковида.

У меня есть достаточное количество знакомых и даже родственников, которые говорят, что это зараза, и в меня вливают какую-то заразу. Это средневековая темень, и непросвещенные такие мысли посещают людей. Сергей Кузнецов, мэр Новокузнецка

Гость программы призвал обязательно вакцинироваться против коронавируса. Он уверен, что прививка - неизбежное решение эпидемиологической проблемы, так как именно она способна спасти мир от изощренных инфекций и болезней.

Мэр Красноярска повторно заболел COVID-19.

Фото и видео: YouTube / Ново ТВ

