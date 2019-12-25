ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительного" повторного всплеска COVID-19

Ханс Клюге призвал купировать новые волны инфекции до их возникновения.

ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительного" повторного всплеска коронавируса. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в рамках онлайн-брифинга с журналистами. По словам специалиста, новая вспышка COVID-19 может стать "разрушительной".

Вторая волна не является неизбежной, однако все больше число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ

Эксперт считает, что в настоящее время задачей медиков и правительств является "купирование новых всплесков". Эксперт добавил, что ученые до сих пор не разработали вакцину против коронавируса. В связи с этим нельзя считать, что "дела обстоят лучше", чем это было в начале года.

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